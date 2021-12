Baerbock beginnt Antrittsbesuche in Europa

Paris: Die neue Bundesaußenministerin Baerbock beginnt heute ihre Antrittsbesuche in Europa. Am Vormittag will sie in Paris mit dem französischen Außenminister Le Drian sprechen, für den Nachmittag sind in Brüssel Gespräche mit der EU-Kommission sowie Nato-Generalsekretär Stoltenberg geplant. Am Freitag wird Baerbock in Warschau vom polnischen Außenminister Rau erwartet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.12.2021 05:00 Uhr