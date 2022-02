Baerbock appelliert an Putin den Konflikt diplomatisch zu lösen

Erlanger Linienbus brennt komplett aus

Erlangen: Ein Linienbus mit ungefähr 20 Fahrgästen an Bord ist in der Früh in Erlangen in Brand geraten. Der Busfahrer bemerkte den Brandgeruch rechtzeitig, hielt an einer Haltestelle an und ließ alle Insassen aussteigen, wie die Polizei mitteilte. Daher sei niemand verletzt worden. Die Brandursache ist unklar. Im Landkreis Ravensburg rutschte ein Schulbus wegen Schneeglätte in einen Straßengraben. Rund 30 Schulkinder saßen etwa eine halbe Stunde in dem Bus fest, weil sich die Türen zunächst nicht öffnen ließen. Sie wurden dann mit einem Ersatzbus in die Schule gefahren. Auch hier gab es keine Verletzten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2022 14:00 Uhr