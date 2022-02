Baerbock appelliert an Putin den Konflikt diplomatisch zu lösen

Nachrichtenarchiv - 21.02.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Außenministerin Baerbock hat an den russischen Präsidenten appelliert den Russland-Ukraine-Konflikt auf diplomatischer Ebene beizulegen. Bei Treffen der EU-Außenminister sagte sie in Richtung des russischen Präsidenten, kommen Sie an den Verhandlungstisch zurück. Die Lage in der Ostukraine nannte Baerbock besorgniserregend. Angeblich soll heute von der Ukraine aus, ein Militärposten in Russland beschossen worden sein. Mittlerweile hat der Kreml Meldungen über ein bevorstehendes Treffen Putins mit US-Präsident Biden relativiert. Es gebe noch keine konkreten Pläne für ein Treffen der beiden Staatschefs. Man schließe dies aber selbstverständlich nicht aus, heiß es aus Moskau. Möglich sei dagegen noch in dieser Woche ein Treffen der beiden Außenminister, Lawrow und Blinken. Putin will sich noch heute nach einer Sitzung des Sicherheitsrates äußern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.02.2022 11:45 Uhr