Baerbock appelliert an Israel und Hamas

Baerbock appelliert an Israel und Hamas: Beide Seiten müssten sich dafür einsetzen, dass die Waffenruhe im Gazastreifen nicht vorzeitig ende, so die Grünen-Politikerin im Online-Dienst "Bluesky". Aktuell hänge die Feuerpause und das Abkommen zur Freilassung der Geiseln am seidenen Faden. Die Hamas hatte gestern erklärt, bis auf Weiteres keine israelischen Gefangenen mehr freizulassen. Die Terrororganisation wirft Israel vor, sich nicht an die Vereinbarung zu halten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2025 17:15 Uhr