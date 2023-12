Baerbock äußert sich erschüttert über Mord an deutschem Touristen in Paris

Berlin: Außenministerin Baerbock hat sich erschüttert über die tödliche Messerattacke auf einen jungen deutschen Touristen in Paris geäußert. Im Onlinedienst X schrieb sie, ihre Gedanken seien bei den Freunden und der Familie des jungen Mannes. Baerbock betonte zugleich, Hass und Terror hätten in Europa keinen Platz. Nach Angaben aus Paris handelt es sich bei dem Opfer um einen 24 Jahre alten Touristen mit deutscher und philippinischer Staatsangehörigkeit; er wurde gestern Abend von einem mutmaßlichen Islamisten in der Nähe des Eiffelturms niedergestochen. Der Täter war den Behörden bekannt und und wurde festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2023 12:00 Uhr