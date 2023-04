Baerbock absolviert erste Stationen ihrer China-Reise

Meldungsarchiv - 13.04.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Tianjin: Bundesaußenministerin Baerbock hat die ersten Stationen ihres Besuchs in China absolviert: Zunächst besichtigte sie die Niederlassung einer deutschen Firma, die in der Hafenstadt Tianjin Getriebe für Windturbinen produziert. Anschließend besuchte sie die chinesische Partnerschule einer Initiative des Auswärtigen Amts, bei der die Sprache Deutsch einen hohen Stellenwert hat. Der politische Teil von Baerbocks China-Reise steht erst morgen an. Im Vorfeld hat die deutsche Außenministerin deutlich gemacht, dass sie mit der chinesischen Führung in Peking über den Krieg in der Ukraine, die Zukunft Taiwans, Klimaschutz und Menschenrechte reden will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2023 13:00 Uhr