Bärbel Bas will mit zusammen Klingbeil die SPD führen

Bei der SPD stehen einige Neuerungen an: Die neue Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas soll neue Co-Chefin der Partei werden. Sie kündigte an, für das Amt beim Parteitag Ende Juni zu kandidieren. Bas will die SPD dann gemeinsam mit Lars Klingbeil führen. Gestern hatte die bisherige Co-Vorsitzende Esken erklärt, sie ziehe sich von dem Posten zurück. Außerdem nominierte die Parteispitze Tim Klüssendorf als neuen Generalsektetär. Er soll Matthias Miersch ersetzen, der inwischen Chef der SPD-Fraktion im Bundestag ist.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 12.05.2025 18:00 Uhr