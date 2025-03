Bär weist Kritik an Merz' Verhandlungstaktik zurück

München: Nach Kritik an der Verhandlungstaktik von Friedrich Merz hat die CSU-Politikerin Bär den CDU-Fraktionschef verteidigt. Sie erlebe ihn auch in diesen Gesprächen als sehr integrativ, als jemanden, der immer versuche einen Konsens zu schaffen, sagte sie am Vormittag im BR. Zuvor war Unmut über das Vorgehen von Merz in den Verhandlungen vor allem mit den Grünen laut geworden. Deren Zustimmung brauchen Union und SPD, um am Dienstag das geplante Milliarden-Investitionspaket im Bundestag durchzubringen. Die nächste Hürde steht dann am Freitag bevor, wenn auch der Bundesrat darüber entscheidet, ob für die geplante Neuverschuldung die Schuldenbremse im Grundgesetz geändert werden soll. Die Freien Wähler in Bayern könnten ein Ja dazu aus dem Freistaat blockieren. CSU-Vize Bär rechnet damit aber nicht. Sie sei sich sicher, dass Parteichef Aiwanger wisse, was die Reform für den Freistaat Bayern bedeute.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2025 17:00 Uhr