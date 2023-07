Badewannen-Prozess endet mit Freispruch

Kurzmeldung ein/ausklappen DWD rechnet mit hoher Waldbrandgefahr am Wochenende

München: Meteorologen rechnen am Wochenende mit einer hohen Waldbrandgefahr in Bayern. Vor allem am Sonntag gelte an vielen Orten die zweithöchste Warnstufe vier, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. In Franken werde teilweise sogar die fünfte und damit höchste Gefahrenstufe erwartet. In mehreren Regionen wurden Beobachtungsflüge angeordnet. Das bayerische Forstministerium teilte mit, die Böden seien derzeit mit trockenen und damit leicht entzündlichen Blättern, Zweigen und Nadeln bedeckt. Ministerin Kaniber warnte, dass schon ein Funke einen Brand auslösen könne. Die CSU-Politikerin appelliert an die Menschen, in der Nähe von Wäldern nicht zu grillen oder Feuer zu machen und nicht auf trockenem Untergrund zu parken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.07.2023 19:15 Uhr