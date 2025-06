Badeseen in Bayern haben ausgezeichnete Wasserqualität

Die Badegewässer in Bayern haben fast alle eine ausgezeichnete Wasserqualität: Lediglich einer der getesteten Seen fiel mit einem mangelhaften Wert auf - und zwar der Grüntensee bei Wertach im Allgäu. Die Auswertung der Europäischen Umweltagentur bezieht sich auf das vergangene Jahr. Getestet wurden nicht nur die großen Seen wie Starnberger See oder Chiemsee an jeweils mehreren Stellen, sondern auch zahlreiche kleinere Seen und Badeweiher in allen Regierungsbezirken.

