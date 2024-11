Badenoch ist neue Chefin der britischen Konservativen

London: Die frühere Wirtschaftsministerin Kemi Badenoch ist die neue Vorsitzende der konservativen Partei in Großbritannien. Wie die Partei am Mittag bekannt gab, haben sich die Mitglieder mehrheitlich für die 44-jährige entschieden. Sie setzte sich gegen den früheren Innenstaatssekretär Robert Jendrick durch. Badenoch tritt die Nachfolge von Rishi Sunak an, der nach der deutlichen Wahlniederlage der Tories im Juli zurückgetreten war. Beobachter erwarten, dass die Partei nun nach rechts rückt. Badenoch steht für eine restriktive Flüchtlingspolitik und eine neo-liberale Wirtschaftspolitik.

