Baden-Württemberg will schärfere Corona-Maßnahmen einführen

17.10.2020 18:00 Uhr

Stuttgart: Wegen des starken Anstiegs der Corona-Infektionszahlen in Baden-Württemberg sollen in dem Bundesland ab Montag strengere Hygiene-Maßnahmen gelten. Ministerpräsident Kretschmann stellte nach einer außerordentlichen Kabinettssitzung eine ausgeweitete Maskenpflicht in der Öffentlichkeit und verschärfte Kontaktbeschränkungen in Aussicht, nannte aber keine Details. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg bei mehr als 42. - Mecklenburg-Vorpommern lockert indessen seine strengen Auflagen für Reisende aus deutschen Corona-Risikogebieten. Nach Angaben von Ministerpräsidentin Schwesig müssen die betreffenden Gäste ab Mittwoch nur noch einen negativen Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die Pflicht zur Quarantäne fällt weg.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2020 18:00 Uhr