Baden-Württemberg will künftig auch symptomfreie Menschen auf Corona testen

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: In Baden-Württemberg werden Corona-Tests ab sofort deutlich ausgeweitet. Ministerpräsident Kretschmann hat angekündigt, dass künftig nicht nur Menschen mit Corona-Symptomen getestet werden sollen, sondern auch symptomfreie. Das betrifft Personen, die engen Kontakt zu Corona-Patienten hatten, oder in Kliniken und in der Pflege arbeiten. Kretschmann sagte, man müsse unbedingt verhindern, dass die Fallzahlen wieder massiv steigen. Die Ausweitung der Tests sei eine sehr wirksame Methode. Baden-Württemberg geht damit über die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts hinaus: Das Gremium rät nur bei Symptomen einer Atemwegserkrankung zu Corona-Tests.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.04.2020 13:00 Uhr