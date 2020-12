Baden-Württemberg verschärft ab morgen Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 11.12.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Bayerns Nachbarland Baden-Württemberg reagiert auf die stark steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen mit einer Verschärfung der Maßnahmen. Ministerpräsident Kretschmann kündigte an, dass man ab morgen nur noch aus triftigem Grund das Haus verlassen darf. Dazu zählen unter anderem Einkäufe und der Weg zur Arbeit. Abends ab 20 Uhr werden die Ausnahmen noch mehr eingeschränkt. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Laschet plädierte dafür, schon bald einen bundesweiten Lockdown zu verhängen. Er sagte, man könne nicht bis Weihnachten warten, es gelte schnell zu handeln. Laschet sprach sich dafür aus, bereits ab Montag die Geschäfte zu schließen, die nicht dem täglichen Bedarf dienen. Zuvor hatten Bayerns Ministerpräsident Söder und Bundesgesundheitsminister Spahn einen bundesweiten Lockdown gefordert. Am Wochenende will Bundeskanzlerin Merkel mit den Länderchefs über weitere Maßnahmen beraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2020 17:00 Uhr