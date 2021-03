Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wählen neuen Landtag

Papst drängt erneut zum Frieden für Syrien

Vatikanstadt: Papst Franziskus hat an die Konfliktparteien und die internationale Staatengemeinschaft appelliert, für ein Ende des Krieges in Syrien zu sorgen. Franziskus sprach beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz von einem "blutigen Konflikt, der eine der schwersten humanitären Katastrophen unserer Zeit" verursacht habe. Er beklagte eine ungeahnte Zahl von Toten und Verletzten, Millionen Menschen seien in die Flucht getrieben worden. Morgen vor zehn Jahren, am 15. März 2011, war es im Zuge der Aufstände in der arabischen Welt auch in Syrien zu ersten Protesten gegen die Regierung gekommen. Präsident Assad ging gewaltsam gegen die Demonstranten vor, daraus entwickelte sich ein Bürgerkrieg.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2021 14:00 Uhr