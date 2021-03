Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wählen neue Landtage

Nachrichtenarchiv - 14.03.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Fast 11 Millionen Wahlberechtigte sind in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aufgerufen, einen neuen Landtag zu bestimmen. Die Wahllokale haben seit 8 Uhr geöffnet. In beiden Ländern zeichnen sich laut Umfragen Siege der Amtsinhaber ab. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann liegt mit den Grünen demnach fast zehn Prozentpunkte vor seiner Herausforderin, CDU-Bildungsministerin Eisenmann. Damit könnten die Grünen voraussichtlich weiter mit der CDU regieren, möglich wäre aber auch eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP. In Rheinland-Pfalz hingegen sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD-Ministerpräsidentin Dreyer und CDU-Spitzenkandidat Baldauf aus. Mehrheiten im Parlament könnten durch eine Fortsetzung der Ampelkoalition zwischen SPD, Grünen und FDP entstehen, aber auch durch eine Jamaikakoalition aus CDU, FDP und Grünen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.03.2021 08:00 Uhr