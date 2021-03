Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wählen

Nachrichtenarchiv - 14.03.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden heute die Landtage neu gewählt. Wegen der Corona-Lage gelten in den Wahllokalen besondere Hygiene- und Abstandsregeln. Umfragen sehen in Baden-Württemberg den amtierenden Ministerpräsidenten Kretschmann von den Grünen und in Rheinland-Pfalz Amtsinhaberin Malu Dreyer von der SPD vorne. Inwieweit die sogenannte Maskenaffäre Auswirkungen auf das Wahlergebnis der CDU haben wird, ist offen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.03.2021 04:00 Uhr