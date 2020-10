Baden-Württemberg ruft höchste Corona-Alarmstufe aus

Das Wetter in Bayern: in der Nacht bewölkt, Tiefsttemperaturen 6 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend vereinzelt noch Regen. Die Temperaturen sinken im Lauf der Nacht auf Werte zwischen 6 und 2 Grad. Am mildesten ist es in der Bodensee-Region. Morgen teils bewölkt oder trüb, teils freundlich, und trocken; Höchstwerte 8 bis 12 Grad. Am Montag soll es mehr Sonnenschein geben, vor allem an den Alpen. Am Dienstag wird es noch wärmer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.10.2020 16:45 Uhr