Baden-Württemberg rückt von Corona-Inzidenz ab

Deutschland setzt Abschiebungen nach Afghanistan aus

Berlin: Deutschland schiebt vorerst keine Menschen mehr nach Afghanistan ab. Das hat das Bundesinnenministerium am Mittag bekannt gegeben. Wegen der immer schlechteren Sicherheitslage in Afghanistan habe sich Innenminister Seehofer nun dazu entschieden, hieß es in Berlin. Nach dem Abzug der ausländischen Truppen sind am Hindukusch die Taliban auf dem Vormarsch. Die Islamisten haben inzwischen wieder mehrere Provinzhauptstädte unter ihre Kontrolle gebracht. In zahlreichen anderen Landesteilen toben weiterhin Kämpfe, bei denen es zuletzt hunderte Tote gegeben haben soll. Die deutschen Behörden hatten vergangene Woche eine Abschiebung von sechs Afghanen gestoppt. Diese Abschiebung wird nun nach Ministeriumsangaben vorerst nicht mehr nachgeholt. Seit 2016 sind mehr als 1.000 Migranten nach Afghanistan zurückgebracht worden, überwiegend Straftäter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2021 16:00 Uhr