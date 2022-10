Baden-Württemberg kippt Maskenpflicht in Pflegeheimen

Nachrichtenarchiv - 28.10.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Das Land Baden-Württemberg kippt auf eigene Faust die Maskenpflicht in Pflegeheimen. Gesundheitsminister Lucha sagte, man habe die Einrichtungen heute per Brief über diese Neuerung informiert. Die Heime sowie die Einrichtungen der Behindertenhilfe könnten ab sofort selbst entscheiden, ob sie an der Maskenpflicht in Gemeinschaftsräumen festhalten wollen. Laut Lucha ist es wichtig, soziale Kontakte zu ermöglichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2022 17:00 Uhr