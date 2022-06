Baden-Württemberg bereitet Rückgabe von Kunst an Nigeria vor

Deutschland und Niederlande liefern Ukraine weitere Panzerhaubitzen

Madrid: Deutschland und die Niederlande werden der Ukraine jeweils drei weitere Modelle der Panzerhaubitze 2000 liefern. Das kündigten Verteidigungsministerin Lambrecht und ihre niederländische Amtskollegin Ollongren am Rande des Nato-Gipfels in Spanien an. Vor einer Woche hatte Deutschland die ersten sieben Artilleriegeschütze dieses Typs und damit erstmals ein schweres Waffensystem an die Ukraine geliefert. - Nach dem russischen Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der ukrainischen Stadt Krementschuk mit mindestens 20 Toten suchen Rettungskräfte unterdessen weiterhin nach Überlebenden. Mehr als 1.000 Menschen sollen sich dort aufgehalten haben. Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnete Russland nach dem Angriff als größte Terrororganisation der Welt. Russland bestreitet, absichtlich Zivilisten angegriffen zu haben.

