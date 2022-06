Bad Arolsen gedenkt der Opfer der Berliner Amokfahrt

Nachrichtenarchiv - 30.06.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Arolsen: Die hessische Stadt hat mit einem Trauergottesdienst der Opfer der Amokfahrt von Berlin gedacht. Landrat van der Horst zeigte sich in seiner Rede entsetzt darüber, dass ein Autofahrer vor drei Wochen mehr als 30 Menschen verletzt hatte - unter ihnen auch viele Schüler aus Bad Arolsen, die auf Klassenfahrt waren. Ihre Lehrerin starb an den schweren Verletzungen. Wörtlich sagte der Landrat: "Es gibt Momente, da fühlt man sich angesichts der Schwere eines Schicksalsschlages erstarrt und fassungslos." Der 29-jährige Autofahrer wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2022 20:00 Uhr