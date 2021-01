Bach würdigt Sport-Funktionär Walther Tröger

Nachrichtenarchiv - 31.12.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Spitzensport-Funktionär Walther Tröger ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das hat seine Familie mitgeteilt. Tröger war über viele Jahrzehnte einer der maßgeblichen Sport-Funktionäre in Deutschland. Während der Olympischen Spiele 1972 amtierte er als Bürgermeister im Münchner Olympiadorf und war an den Verhandlungen mit den palästinensischen Geiselnehmern der israelischen Mannschaft beteiligt. Später war Tröger bis 2002 zehn Jahre lang Präsident des Nationalen Olympischen Komitees. Anschließend wurde er dessen Ehrenpräsident. Auch im Internationalen Olympischen Komitee war er Ehrenmitglied. Dessen aktueller Präsident Thomas Bach würdigte Trögers Wirken. Der in Wunsiedel geborere Jurist habe die Entwicklung des nationalen und internationalen Sports maßgeblich beeinflusst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2020 20:00 Uhr