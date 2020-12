Bach würdigt Sport-Funktionär Walther Tröger

Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Schnee oder Regen, Tiefstwerte +2 bis -8 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Südosten und Osten noch vielerorts klar, sonst zunehmend bewölkt und im westlichen Franken vereinzelt Schnee oder Regen. Nachts überwiegend bewölkt und vereinzelt Schnee, in tiefen Lagen Schneeregen oder Regen; Glätte möglich. Tiefstwerte +2 bis -8 Grad. An Neujahr und am Samstag überwiegend bewölkt, sonnige Abschnitte am ehesten an den Alpen. Sonntag trüb und zeitweise Schnee. Höchstwerte -1 bis +4 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.12.2020 17:15 Uhr