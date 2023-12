Babynamen: Emilia und Noah hatten 2023 wieder die Nase vorn

Berlin: Emilia und Noah sind auch in diesem Jahr wieder die beliebtesten Vornamen in Deutschland gewesen. Das geht aus der Datenbank des Hobby-Namensforschers Bielefeld hervor, die jährlich veröffentlich wird. Es folgen auf dem zweiten Platz Emma und Matteo - vor Sophia und Elias. In Bayern sieht es etwas anders aus: Da stehen bei den Mädchen Sophia, Hannah und Emilia vorne. Bei den Jungen sind es Lukas, Felix und Maximilian.

