Babyleiche im Müll: Mutter in Regensburg zu drei Jahren Haft wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.

Regensburg: Das Landgericht hat eine 25 Jahre alte Frau für den gewaltsamen Tod ihres Neugeborenen zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Der Vorsitzende Richter legte ihr fahrlässige Tötung zur Last. Im Laufe des Prozesses seien allerdings viele Fragen ungeklärt geblieben, sagte der Richter. Dazu gehöre, wie das Kind starb. Die Leiche des Babys war am ersten Weihnachtsfeiertag 2020, dem Tag seiner Geburt, in einer Mülltonne entdeckt worden. Laut Obduktion hat das Mädchen nach der Geburt mindestens eine halbe Stunde gelebt. Es sei dann durch Ersticken oder Unterkühlung oder durch eine Kombination aus beidem gestorben. Die Angeklagte hatte im Laufe der Ermittlungen widersprüchliche und immer neue Angaben gemacht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.08.2021 22:15 Uhr