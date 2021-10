Babis verliert nach Wahl seine Regierungsmehrheit im tschechischen Parlament

Nachrichtenarchiv - 09.10.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Prag: Nach den Parlamentswahlen in Tschechien zeichnet sich ein Regierungswechsel ab. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt die populistische ANO-Partei von Ministerpräsident Babis auf dem zweiten Platz - mit 27,3 Prozent. Knapper Wahlsieger ist das Konservative Bündnis mit 27,6 Prozent. Es hätte zusammen mit der Allianz aus Piraten und Bürgermeisterpartei demnach eine Mehrheit im Parlament, mit 108 von 200 Sitzen. Piratenparteichef Bartos kündigte bereits Gespräche über eine mögliche Regierung an. Ministerpräsident Babis steht in Tschechien aktuell wegen seiner Corona- und Schuldenpolitik in der Kritik. Ihm werden außerdem im Zusammenhang mit den "Pandora Papers" Geschäfte in Steueroasen vorgeworfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2021 20:00 Uhr