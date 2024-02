BA-Chefin Nahles sieht großen Bedarf an ausländischen Arbeitskräften

Nürnberg: Der deutsche Arbeitsmarkt ist nach den Worten der Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Nahles, dringend auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Sie sagte dem SWR, mittlerweile arbeiteten 5,3 Millionen Menschen hierzulande ohne deutschen Pass, auf die wir nicht verzichten könnten. Eine Politik, die auf sogenannte Remigration setze, könne sich der deutsche Arbeitsmarkt gar nicht leisten. Sie bezog sich damit auf ein Treffen, bei dem Rechtsextreme, Mitglieder der Werteunion und AfD-Funktionäre über Massendeportationen von Migranten gesprochen haben sollen. Als Beispiel für den Bedarf an ausländischen Arbeitskräften nannte Nahles die Versorgung in Pflegeheimen. Dort käme es ohne Menschen mit ausländischen Wurzeln "zu massiven Engpässen", so Nahles.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.02.2024 11:15 Uhr