BA-Chef fordert Reform des Kurzarbeitergeldes

SPD-Spitze berät über Haltung im Ukraine-Konflikt

Berlin: Spitzenvertreter der SPD beraten am Nachmittag über die Haltung der Partei in der Ukraine-Krise. SPD-Parteichef Klingbeil hat im Morgenmagazin von ARD und ZDF noch einmal betont, dass die Eskalation von Russland ausgehe. Er reagierte damit auf Aussagen von Alt-Kanzler Schröder, der der Ukraine Säbelrasseln vorgeworfen hatte. Weiter sagte Klingbeil, es drohe ein Krieg mitten in Europa. Es müsse jeder Strohhalm gegriffen werden, um eine friedliche Lösung zu schaffen. Diesbezüglich sei die Linie der SPD klar. Zuvor hatte der frühere SPD-Außenminister Gabriel gefordert, dass die Bundesregierung ergebnisoffen über Waffenlieferungen an die Ukraine diskutiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2022 08:00 Uhr