BA begrüßt Pläne zur einfacheren Zuwanderung

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Vielerorts bewölkt oder trüb, Höchstwerte 2 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag regent es vereinzelt, besonders in Teilen Frankens und Schwabens. Sonnige Abschnitte gibt es am ehesten im Bayerischen Wald und in den Alpen. Höchstwerte 2 bis 8 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um den Gefrierpunkt. Bis Samstag bleibt es meist bewölkt oder trüb und trocken, nur am Freitag vereinzelt Schnee oder Regen. Tagsüber -1 bis +7, in den Nächten +2 bis -3 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2022 10:00 Uhr