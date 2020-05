BA befürchtet "Jahrgang Corona" bei Azubis

Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen bei 8 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens und der Oberpfalz sonnige Abschnitte, sonst überwiegend bewölkt und von den Alpen bis Niederbayern Regen. In Böen lebhafter Wind bei Temperaturen zwischen 8 und 17 Grad. In der kommenden Nacht nur am Alpenrand gelegentlich Regen, Werte um 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Montag viel Sonnenschein, nur in Alpennähe morgen mehr Wolken und örtlich Schauer. Höchstwerte 13 bis 19. Von Sonntag an 18 bis 24 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 07:00 Uhr