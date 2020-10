BA ändert Regeln für Hartz-Vier-Mütter

Europäische Länder und Metropolen verschärfen Corona-Beschränkungen

Paris: Wegen steigender Infektionszahlen verschärfen mehrere europäische Länder und Metropolen wieder ihre Anti-Corona-Maßnahmen. In Paris und den Vororten gilt ab morgen die maximale Warnstufe. Bars und Cafes müssen geschlossen bleiben, Restaurants dürfen nur unter Einhaltung strenger Hygiene-Regeln öffnen. Die Beschränkungen sollen zunächst zwei Wochen lang gelten. In Tschechien ist derweil um Mitternacht erneut ein nationaler Notstand in Kraft getreten. Er ermöglicht es der Regierung unter anderem, Bürgerrechte wie die Versammlungsfreiheit einzuschränken. Die Teilnehmerzahl an Veranstaltungen wird beschränkt. Die Grenzen sollen, anders als im Frühjahr, offen bleiben. Die italienische Regierung denkt inzwischen nach der Wiedereröffnung der Schulen über eine landesweite Maskenpflicht im Freien nach. Allein vergangene Woche hat es 900 Neuinfektionen gegeben, die mit Schulen in Verbindung gebracht werden. Auch in New York sollen in neun Stadtvierteln wieder alle Schulen und viele Geschäfte geschlossen werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.10.2020 09:15 Uhr