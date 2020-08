B5 aktuell und Bayern 3 sind für den Deutschen Radiopreis nominiert

Nawalny liegt mit Vergiftungserscheinungen auf der Intensivstation

Omsk: Der russische Regierungskritiker Nawalny liegt mit Vergiftungserscheinungen auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Sibirien. Wie seine Sprecherin mitteilte, wird der 44-Jährige künstlich beatmet. Nach Angaben der Ärzte ist sein Zustand ernst, aber stabil. Als die Beschwerden auftraten, befand sich Nawalny in einem Flugzeug auf dem Weg nach Moskau. Den Angaben zufolge verlor er noch an Bord das Bewusstsein. Das Flugzeug landete daraufhin im sibirischen Omsk; der Kreml-Kritiker wurde dort in eine Klinik gebracht. Nawalnys Sprecherin geht davon aus, dass er in einem Flughafen-Café vergifteten Tee getrunken hat. Tee sei das einzige gewesen, was er zu sich genommen habe, erklärte sie. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Anschläge auf den prominenten Oppositionellen gegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2020 12:00 Uhr