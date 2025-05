Azubis in Bayern starten in die schriflichen Prüfungen

München: Für knapp 32.000 Auszubildende in Bayern beginnen die schriftlichen Prüfungen. Zunächst starten die kaufmännischen Berufe wie Einzelhandels- und Bankkaufleute, nächste Woche sind dann die technischen Berufe an der Reihe. Die mündlichen und die praktischen Prüfungen folgen Ende Mai. Der Präsident des Industrie- und Handelskammertags, Lutz, wünschte allen Lehrlingen viel Erfolg. Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels baue die bayerische Wirtschaft so stark wie noch nie auf ihren selbst ausgebildeten Nachwuchs, sagte er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2025 07:00 Uhr