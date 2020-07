Azubi-Gehälter in Deutschland schwanken stark

Düsseldorf: Auszubildende in Deutschland bekommen je nach Branche stark unterschiedliche Gehälter. Während Friseurlehrlinge in Thüringen im ersten Jahr 325 Euro erhalten, bekommen Auszubildende im westdeutschen Baugewerbe im vierten Lehrjahr bis zu 1.580 Euro. Das zeigt eine Auswertung im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Nur in vier Branchen bekommen die Lehrlinge im ersten Jahr unter 700 Euro: in der Landwirtschaft, im Bäckerhandwerk, in der Floristik und im Friseurhandwerk. Teilweise liegen die Lehrlingsgehälter sogar unter der gesetzlichen Mindestausbildungsvergütung, die seit 1. Januar bei 515 Euro liegt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2020 18:00 Uhr