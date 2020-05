Autozulieferer ZF will bis zu 15.000 Jobs streichen

Friedrichshafen: Der Automobilzulieferer ZF will weltweit bis zu 15.000 Stellen streichen, die Hälfte davon in Deutschland. Das geht aus einem internen Schreiben des Vorstands an die Belegschaft hervor. In dem Papier, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt, ist die Rede von einer Anpassung der Kapazitäten bis zum Jahr 2025. Ein Sprecher des Unternehmens wollte sich auf Anfrage nicht zu den Plänen äußern. ZF ist der drittgrößte deutsche Autozulieferer, er beschäftigt insgesamt knapp 148.000 Menschen. Die Autohersteller und Zulieferer leiden massiv unter Absatzeinbußen infolge der Coronakrise. Allerdings hatte die Flaute in der Branche schon vor der Pandemie begonnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2020 20:00 Uhr