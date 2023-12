Autozulieferer Bosch plant größeren Personalabbau

Stuttgart: Der Autozulieferer Bosch will im größeren Umfang Stellen streichen. Eine Konzernsprecherin hat entsprechende Medienberichte bestätigt. Betroffen sind demnach bis zu 1.500 Jobs in der Antriebssparte an den baden-württembergischen Standorten Stuttgart-Feuerbach und Schwieberdingen. Gespräche mit Arbeitnehmervertretern laufen laut Bosch bereits. Das Unternehmen begründet den auf rund zwei Jahre angelegten Jobabbau unter anderem mit dem geringeren Beschäftigungsbedarf bei der Elektromobilität und der schwachen Weltwirtschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 21:00 Uhr