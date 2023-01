Autorin Fay Weldon im Alter von 91 Jahren gestorben

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Zeitweise Regen und sehr windig

Das Wetter in Bayern: Am Abend überwiegend bewölkt und gebietsweise Regen bei mäßigem bis starkem Wind. In der Nacht bewölkt und zeitweise Regen mit teils starken bis stürmischen Winden. Tiefsttemperaturen 11 bis 4 Grad. Morgen meist bewölkt, gebietsweise etwas Regen, dabei windig. Am Dreikönigstag in den Mittelgebirgen ab und an Regen, sonst trocken, mit sonnigen Abschnitten an den Alpen. Am Samstag teils sonnig, teils wolkig. Tiefstwerte bis -1 Grad, Höchstwerte bis 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.01.2023 19:15 Uhr