Autoren Janisch und Zipfel erhalten Preise für Kinder- und Jugendliteratur

Volkach: Der Wiener Schriftsteller Heinz Janisch erhält den Großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Janisch bringe in seinen Gedichten und Erzählungen zeitlose Themen aus der Lebenswelt von Kindern in poetischer Weise zur Sprache, hieß es in der Begründung der Jury. Der Große Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Der "Korbinian - Paul-Maar-Preis" für junge Talente mit 2.500 Euro geht an Dita Zipfel. Ihren Roman "Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte" lobte die Jury als klug, sensibel und humorvoll. Eine weitere Auszeichnung - den undotierten "Volkacher Taler" - erhalten die bayerische Autorin Heidemarie Brosche und der Germanist Kaspar Spinner, der zuletzt an der Universität Augsburg lehrte.

