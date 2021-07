Autor Schätzing bekommt Ehrenpreis des Bayerischen Buchpreises

Laschet und Dreyer versprechen den Flutregionen Unterstützung

Hagen: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat den vom Hochwasser betroffenen Regionen Unterstützung zugesichert. Nach seinem Besuch in Altena im Märkischen Kreis sowie in Hagen sagte Laschet, das Land werde die Kommunen und die Betroffenen nicht alleine lassen. Nordrhein-Westfalen stehe solidarisch zusammen. Die Höhe der nötigen Hilfen, so der CDU-Politiker, könne er noch nicht genau beziffern. Morgen soll das Kabinett laut Laschet zu einer Sondersitzung zusammentreten. - Wegen der Flutkatastrophe hatte der CDU-Kanzlerkandidat seine heutige Teilnahme an der CSU-Klausur im bayerischen Kloster Seeon abgesagt. - Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer will sich noch heute ein Bild von der Lage in den Hochwasser-Regionen in ihrem Bundesland machen. Dabei wird sie von Bundesfinanzminister Scholz begleitet, der den Katastrophengebieten bereits Hilfe vom Bund in Aussicht stellte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.07.2021 13:15 Uhr