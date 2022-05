Autor Bhakdi wird wegen Volksverhetzung angeklagt

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schleswig: Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holsteins hat den umstrittenen Mikrobiologen und Autor Sucharit Bhakdi wegen Volksverhetzung angeklagt. Sie wirft ihm vor, im Zusammenhang mit kritischen Äußerungen über die Impfpolitik Israels zum Hass gegenüber in Deutschland lebenden Juden aufgestachelt zu haben. Bhakdi war Professor für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene in Mainz. Mehrere seiner Thesen zur Covid-Pandemie wurden von Experten - etwa seines ehemaligen Instituts an der Universität Mainz - als irreführend oder falsch eingeordnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2022 13:15 Uhr