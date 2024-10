Automobilzulieferer ZF will in Schweinfurt Arbeitszeit absenken

Schweinfurt: Angesichts der Krise in der Branche will der Automobilzulieferer ZF die Arbeitszeit an seinem Standort Schweinfurt senken. Rein rechnerisch habe man bei einer 35-Stunden-Woche 650 Mitarbeiter zuviel. Wieviel kürzer ein Teil der insgesamt 9.800 Beschäftigten deshalb arbeiten soll - und für wie lange, werde noch mit dem Betriebsrat ausgehandelt, so das Unternehmen. Mit Maßnahmen wie dem Auslaufen von befristeten Verträgen, Altersteilzeitregelungen und zusätzlichen freien Tagen habe man bereits begonnen. ZF-Personalleiter Marcus Giek betonte, es gehe nicht darum, 650 Stellen abzubauen, sondern die Personalkapazitäten um 650 x 35 Stunden zu reduzieren.

