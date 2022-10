Automobilverband widerspricht Audi-Chef

Crew der "Ocean Viking" rettet fast 60 Bootsflüchtlinge aus Seenot

Rom: Private Seenotretter der "Ocean Viking" haben nahe der italienischen Insel Lampedusa erneut fast 60 Bootsmigranten an Bord geholt. Das teilte die Organisation SOS Méditerranée auf Twitter mit. Unter den Geretteten befanden sich Männer, Frauen und unbegleitete Minderjährige. Sie waren den Angaben nach auf einem überfüllten Holzboot unterwegs. Nach dieser Rettungsaktion befinden sich rund 200 Gerettete an Bord der "Ocean Viking". Die Besatzung dieses Schiffs sowie eines weiteren der deutschen Hilfsorganisation SOS Humanity sind auf der Suche nach einem sicheren Hafen, um die Menschen an Land zu bringen. Die neue italienische Regierung will jedoch die Ankünfte von Migranten einschränken und nur solche ins Land lassen, die Anspruch auf Asyl haben.

