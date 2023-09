Automobilindustrie beklagt Nachteile

München: Kurz vor Beginn der Automesse IAA Mobility kritisiert der Deutsche Automobilverband die Rahmenbedingungen am Standort Deutschland. VDA-Präsidentin Müller sagte im Deutschlandfunk, Energiekosten, Steuern, Abgaben und Umlagen seien in Deutschland zu hoch und die Bürokratie zu groß. Der Standort Deutschland sei deshalb nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Internationale Automobilausstellung in München beginnt heute mit einem Pressetag, bei dem Autobauer und Zulieferer ihre Neuheiten präsentieren. Am Morgen blockierten Klimaaktivisten wieder mehrere Straßen in der Landeshauptstadt. Am späten Vormittag sorgten Aktivisten mit einer Abseilaktion über dem Mittleren Ring für Staus.

