Automatische Passkontrollen an Flughäfen funktionieren wieder

Düsseldorf: Die IT-Probleme bei der Passkontrolle an den meisten deutschen Flughäfen sind behoben. Der Ausfall eines Systems hatte die automatischen Kontrollen zeitweise lahmgelegt. An einigen Flughäfen kam es dadurch zu langen Wartezeiten, etwa in Düsseldorf und Hamburg. An den größten Flughäfen Frankfurt und München hatte die Panne aber nur geringe Auswirkungen.

