Autoindustrie warnt vor Bedeutungsverlust des Standortes Deutschland

München: Vor dem heutigen Beginn der internationalen Automobilmesse IAA Mobility hat die Chefin des Autoindustrie-Verbandes VDA, Müller, vor einem Bedeutungsverlust des Branchenstandorts Deutschland gewarnt. Zwar würden die hiesigen Hersteller den Wettlauf um die Zukunft nicht verlieren, Deutschland ohne massive Reformen aber schon, meinte sie. Müller verwies unter anderem auf zu hohe Energiekosten, zu viel Bürokratie, mangelnde Digitalisierung und fehlende rechtliche Regelungen bei Zukunftsthemen wie Künstlicher Intelligenz. - In München beginnt die IAA heute zunächst fürs Fachpublikum. Ab morgen ist die Automesse dann für alle geöffnet. Auch in der Innenstadt gibt es mehrere kostenlos zugängliche Ausstellungsflächen, wo die Autobauer ihre Fahrzeuge zeigen und Testfahrten anbieten. Heuer ist erstmals auch der Elektroautohersteller Tesla vertreten sowie viele chinesische Firmen. Seit dem Morgen gibt es in München auch erste Protestaktionen von Klimaaktivisten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2023 08:00 Uhr