Autoindustrie kündigt vor Gipfel mit Merkel Investitionen an

Berlin: Die deutsche Autoindustrie will die Produktion hierzulande in den nächsten Jahrzehnten komplett auf klimaneutrale Motoren umstellen. Das hat die Präsidentin des Branchenverbandes VDA, Müller, im Redaktionsnetzwerk Deutschland zugesichert - vor dem Autogipfel mit Bundeskanzlerin Merkel. Es würden in den kommenden Jahren rund 150 Milliarden Euro in E-Mobilität, neue Antriebe und die Digitalisierung von Fahrzeugen investiert, um klimafreundliche Mobilität bis spätestens 2050 zu erreichen. Der Autogipfel, an dem auch Regierungschefs der Bundesländer teilnehmen, findet heute Abend statt. Es geht um den Strukturwandel in der Branche.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2021 14:00 Uhr