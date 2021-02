Autoindustrie befürchtet Werksschließungen wegen Grenzkontrollen

Nachrichtenarchiv - 14.02.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der verschärften Einreisebedingungen aus Tschechien befürchtet die deutsche Autoindustrie erhebliche Lieferprobleme und mögliche Werksschließungen. Ein Sprecher des Branchenverbandes VDA sagte, durch die zu erwartenden Probleme an den Grenzübergängen werde die Automobilproduktion schon ab morgen größtenteils zum Erliegen kommen. Als erste betroffen wären die Werke in Ingolstadt, Regensburg, Dingolfing, Zwickau und Leipzig. Die Automobilindustrie fordert bis zum Aufbau ausreichender Testkapazitäten an den Grenzen, mindestens aber für die nächsten vier Tage, auf einen ärztlichen Test zu verzichten. Ersatzweise solle man zumindest für Fahrer Selbstschnelltests zulassen. Derzeit gilt, dass LKW-Fahrer ein negatives Testergebnis aus den letzten 48 Stunden brauchen. Es muss ärztlich bestätigt sein und in drei Sprachen vorliegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.02.2021 17:00 Uhr