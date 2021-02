Autoindustrie befürchtet Werksschließungen wegen Grenzkontrollen

Bayern plant Sonderregelungen für Grenzpendler

Schirnding: Bayerns Ministerpräsident Söder und Innenminister Herrmann haben betont, dass die Einreisebeschränkungen für Tschechien und Tirol notwendig seien. Bei einer Pressekonferenz am Grenzübergang Schirnding im Landkreis Wunsiedel erklärte Söder, es müsse ein "strenges Einreiseregime" geben, weil sich gerade in den Grenzregionen Hotspots entwickelten. Die Entscheidung, Tschechien und Tirol zu Virus-Mutationsgebieten zu erklären, sei wichtig und richtig. In den kommenden beiden Tagen werde nun geklärt, welche systemrelevanten Berufsgruppen weiterhin über die Grenzen hin- und herpendeln dürfen. Innenminister Herrmann sagte, ab Mittwoch erlaube die Polizei nur noch Einreisen mit einem gesonderten Ausweis. Voraussetzung sei in jedem Fall ein negatives Testergebnis. Die Grenzkontrollen sind in der Nacht in Kraft getreten. Nach aktuellem Stand sind an den 14 tschechischen Grenzübergängen mehr als 700 Personen kontrolliert worden. Etwa 220 von ihnen waren nicht einreiseberechtigt. Auch an der Grenze zu Tirol wurden die Grenzkontrollen verstärkt, um die Corona-Mutationen einzudämmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2021 14:00 Uhr