Autohersteller bekräftigen ihr Nein zu einem allgemeinen Tempolimit

Mutmaßliche Brandstifung: 15.000 Haushalte in Berlin ohne Strom

Berlin: In der Hauptstadt sind in der Nacht 15.000 Haushalte ohne Strom gewesen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Eine Fußgängerbrücke, unter der die Stromleitung verläuft, stand komplett in Flammen. Jetzt wird geprüft, ob der für extremistische Taten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt die Ermittlungen übernimmt. Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin, Jendro, kritisierte den Vorfall auf Twitter: Das sei keine Meinungsäußerung, sondern ein perfider Versuch zu destabilisieren, so Jendro. Brandanschläge auf Versorgungseinrichtungen in Berlin sind schon mehrfach vorgekommen. Die Täter waren laut Bekennerschreiben oft Linksextremisten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.10.2021 11:45 Uhr